Омичка заразилась бешенством от домашней собаки и не выжила

В Омской области женщину не спасли после заражения бешенством от своей собаки
Жительница Омской области не выжила после того, как подхватила бешенство от собственного питомца. Об этом сообщает NGS55.ru со ссылкой на минздрав региона.

Заболевание женщине из Тюкалинского района диагностировали после инцидента, произошедшего ранее. Собака россиянки подралась с уличным псом.

После произошедшего домашнее животное долго не прожило, но успело укусить хозяйку. Несмотря на эти факты, женщина не обратилась к медикам.

Позже самочувствие пострадавшей ухудшилось, так продолжалось некоторое время. В результате она не выжила.

До этого в Магадане специалисты спасли семью от домашнего кота, внезапно напавшего на владельцев. Животное внезапно стало вести себя агрессивно, поэтому хозяева обратились к сотрудникам МЧС.

Прибывшие на место специалисты аккуратно поместили питомца в переноску. Что произошло дальше, представители ведомства не уточнили.

Ранее собака на поводке искусала 13-летнюю девочку под Нижним Новгородом.

 
