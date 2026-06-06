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Общество

В российском селе ввели карантин из-за очага бешенства в детском саду

В районе Башкирии ввели карантин из-за очага бешенства в детском саду
Marker Elena/Shutterstock/FOTODOM

В республике Башкортостан в селе в Учалинского района ввели карантин из-за очага бешенства в детском саду. Об этом пишет Bash.News.

«В селе Уральск на территории детского сада был обнаружен очаг бешенства. На данный момент карантин действует в этом населенном пункте», — сказано в сообщении.

Так, на территории села запрещен ввоз и вывоз животных, восприимчивых к бешенству. В селе ведется вакцинация, уточнили журналисты.

Комментариев от властей села и района на момент публикации не поступало.

До этого жительница Омской области не выжила после того, как подхватила бешенство от собственного питомца. Заболевание женщине из Тюкалинского района диагностировали после инцидента, произошедшего ранее. Собака россиянки подралась с уличным псом.

После произошедшего домашнее животное долго не прожило, но успело укусить хозяйку. Несмотря на эти факты, женщина не обратилась к медикам. Позже самочувствие пострадавшей ухудшилось.

Ранее собака на поводке искусала 13-летнюю девочку под Нижним Новгородом.

 
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