В аэропорту Калининграда из-за ограничений в Ленобласти может измениться расписание

Росавиация: в аэропорту Калининграда возможны корректировки в расписании рейсов

Из-за временных ограничений на использование воздушного пространства Ленинградской области возможно изменение расписания рейсов в калининградском аэропорту Храброво. Об этом сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта РФ (Росавиация).

В заявлении ведомства говорится, что временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности полетов гражданской авиации в Калининград и из него. В связи с этим в аэропорту Храброво могут произойти корректировки в расписании рейсов.

В Росавиации пояснили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности.

6 июля сообщалось, что столичный аэропорт Внуково временно принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Накануне московский аэропорт Домодедово временно перестал принимать и отправлять самолеты. Ограничения действовали с 14:49 до 15:50 мск.

Ранее пассажир на 41 день застрял в аэропорту из-за невозможности улететь.