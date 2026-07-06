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На подлете к Москве сбили три БПЛА

Собянин: три вражеских дрона уничтожено на подлете к Москве
Shutterstock

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на канале в мессенджере «Макс» о ликвидации трех БПЛА противника, летевших к столице.

Его пост опубликован в 2:26.По словам градоначальника, специалисты экстренных служб прибыли туда, где упали обломки дронов.

На этом фоне столичный аэропорт Внуково начал временно принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами. Мера была введена для обеспечения безопасности полетов. Статус рейса можно проверить на онлайн-табло аэропорта.

В ночь на 6 июля Севастополь остался без электричества после вражеской атаки. Противник ударил по энергетической инфраструктуре за пределами населенного пункта. На городских объектах был введен особый режим, соцобъекты перешли на резервные схемы электроснабжения. Аварийные бригады уже начали работать над возвращением света в дома.

Ранее стало известно, кто помогает украинским дронам обходить российские системы ПВО.

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