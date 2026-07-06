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Общество

В аптеках Британии начнут продавать ежедневные таблетки для похудения

Independent: аптеки Британии начнут продажу ежедневных таблеток для похудения
Fahroni/Shutterstock/FOTODOM

Аптеки Великобритании ожидают увеличения числа пациентов в связи с началом продажи таблетированной формы препарата Wegovy для снижения веса. Об этом сообщает британская газета The Independent.

Препарат компании Novo Nordisk стал первой таблеткой класса GLP-1 для лечения ожирения, одобренной британским Агентством по регулированию лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA). Курс лечения начинается с дозировки 1,5 мг с последующим постепенным увеличением до 4 мг, 9 мг и 25 мг. На каждой дозировке пациент должен находиться не менее месяца перед переходом к следующей.

С понедельника начальные дозы 1,5 мг и 4 мг станут доступны для пациентов, соответствующих критериям, через программы контроля веса в отдельных аптеках.

Согласно опросу Национальной фармацевтической ассоциации (NPA), в котором приняли участие 310 аптек, 76% ожидают значительного притока новых пациентов в ближайшие месяцы. Еще 49% сообщили о заметном росте числа обращений после одобрения препарата британским регулятором в июне.

До этого российская биофармацевтическая компания «ПСК Фарма» представила новый отечественный препарат для снижения и контроля веса «Тирзеро Слим» на Национальном конгрессе эндокринологов в Москве.

Ранее ученые доказали, что «пивной» живот повышает риск рака печени.

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