«Пивной» живот повышает риск рака печени, доказали ученые

Ученые из Национального университета Сингапура выяснили, что генетические изменения, связанные с жировой болезнью печени, в сочетании брюшным жиром значительно повышают риск развития рака печени. Результаты исследования опубликованы в журнале Alimentary Pharmacology and Therapeutics (APT).

Исследование показало, что генетическая предрасположенность к жировой дистрофии печени не действует изолированно: ее влияние усиливается при наличии диабета, ожирения и других метаболических нарушений. В этом случае риск развития гепатоцеллюлярной карциномы — наиболее распространенной формы первичного рака печени — существенно возрастает.

Особенно высокий риск выявлен у мужчин с выраженным висцеральным ожирением, так называемым «пивным животом». По оценкам исследователей, у этой группы вероятность развития рака печени может быть выше до девяти раз. Висцеральный жир при этом накапливается вокруг внутренних органов, включая печень, и усиливает метаболические нарушения.

Работа основана на данных почти 25 тысяч участников Сингапурского исследования здоровья китайцев — долгосрочной популяционной когорты, созданной для изучения хронических заболеваний и онкологии. Это одно из крупнейших исследований в Азии, изучающих связь генетики и метаболических факторов при раке печени.

По словам исследователей, ранее оценка риска чаще проводилась по отдельным параметрам — например, наличию жировой болезни печени или метаболических нарушений. Новые данные показывают, что их сочетание с генетическими факторами дает значительно более точную оценку вероятности развития заболевания.

Авторы подчеркивают, что рак печени на ранних стадиях часто протекает бессимптомно и диагностируется поздно, что ограничивает возможности лечения. Учитывая рост неалкогольной жировой болезни печени, ученые считают важным учитывать одновременно генетические и клинические факторы — такие как диабет, ожирение и уровень холестерина — при оценке риска.

Ранее ученые предупредили о внезапном росте заболеваемости раком толстой кишки.

 
