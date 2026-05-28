Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Наука

В России ввели в оборот новый препарат от ожирения

В России представили новый современный препарат против диабета и ожирения
MillaF/Shutterstock/FOTODOM

Российская биофармацевтическая компания «ПСК Фарма» представила новый отечественный препарат для снижения и контроля веса «Тирзеро Слим» на Национальном конгрессе эндокринологов в Москве. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе компании.

Препарат с действующим веществом тирзепатид уже введен в гражданский оборот и в ближайшее время появится в аптеках и на онлайн-площадках по всей стране. Лекарство предназначено для лечения сахарного диабета второго типа и ожирения у взрослых старше 18 лет.

Тирзепатид относится к классу двойных агонистов рецепторов GIP/GLP-1 — одному из самых современных направлений терапии диабета и контроля веса. Эти препараты замедляют опорожнение желудка и имитируют действие естественных гормонов, регулирующих уровень сахара в крови, аппетит и пищеварение. Препарат вводится подкожно один раз в неделю и выпускается в шести дозировках.

Как сообщили в компании, международная клиническая программа SURPASS с участием более 1,5 тыс. пациентов показала, что тирзепатид способствует снижению уровня гликированного гемоглобина и помогает значительно снизить массу тела.

«Сахарный диабет и ожирение остаются одними из наиболее серьезных проблем общественного здравоохранения. В России борьба с ожирением официально входит в Стратегию развития здравоохранения до 2030 года. Последовательное создание препаратов на основе лираглутида, семаглутида и тирзепатида - мировой тренд», — заявила генеральный директор «ПСК Фарма» Евгения Шапиро.

По ее словам, компания провела масштабные исследования и зарегистрировала препарат только после подтверждения его качества и безопасности. Производственные мощности позволяют выпускать до трех млн упаковок препарата в год.

В «ПСК Фарма» также отметили, что субстанция тирзепатида производится компанией Hubei GXBioso Pharmaceutical Co., Ltd, имеющей международные GMP-сертификаты, включая заключение FDA США.

Ранее ученые доказали, что «пивной» живот повышает риск рака печени.

 
Теперь вы знаете
Сценарий безумный, но реальный. Может ли Земля остаться без интернета и что тогда с нами будет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!