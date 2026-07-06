Попытки ряда депутатов Палаты общин Великобритании добиться запрета показа мультсериала «Маша и Медведь» имеют признаки ксенофобии. Об этом заявил колумнист журнала The Spectator Марк Галеотти.

Журналист назвал абсурдной идею цензурировать детский мультфильм из-за того, что в одном из эпизодов герои появляются в советской военной форме. По его мнению, подобные опасения необоснованны, а истинная причина может заключаться в нежелании видеть положительный образ русских.

Галеотти также выразил мнение, что, несмотря на политические разногласия между Лондоном и Москвой, не следует демонизировать все, что связано с Россией, назвав такой подход проявлением ксенофобии.

До этого группа депутатов из британского парламента, возглавляемая членом партии либерал-демократов Томом Гордоном, потребовала запретить показ мультфильма «Маша и Медведь», усмотрев в нем «российскую пропаганду». Депутаты обратились с письмом к министрам Великобритании после того, как американская компания Netflix приобрела права на еще два сезона популярного мультсериала.

«Маша и Медведь» — это анимационный сериал студии Animaccord. Мультфильм переведен более чем на 40 языков и вещается почти в каждом уголке Земли ведущими мировыми медиакомпаниями. В апреле 2020 года сериал вошел в пятерку самых любимых развлекательных брендов в мире.

Ранее сообщалось, что создатель «Маши и Медведя» снимет полнометражный фильм.