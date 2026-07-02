В Британии обвинили мультик «Маша и Медведь» в российской пропаганде

Группа депутатов из британского парламента, возглавляемая членом партии либерал-демократов Томом Гордоном, потребовала запретить показ мультфильма «Маша и Медведь», усмотрев в нем «российскую пропаганду». Об этом сообщила газета The Guardian.

Депутаты обратились с письмом к министрам Великобритании после того, как американская компания Netflix приобрела права на еще два сезона популярного мультсериала.

«Он (мультфильм. — Прим. Ред.) представляет собой форму российской пропаганды», — говорится в обращении депутатов.

В частности, парламентарии указали на эпизод, где Маша одета в «фуражку танкиста и форму советской эпохи», а также на фрагмент из мультика, в котором главная героиня носит нечто похожее на «фуражку советского пограничника, исторически ассоциирующуюся с НКВД».

До этого глава МИД Эстонии Маргус Цахкна раскритиковал мультфильм «Маша и Медведь», разглядев в нем «милитаристские нарративы». По его мнению, этот мультсериал — часть мягкой силы России, якобы «внедряющей милитаристские идеи» в детские передачи. Цахкна считает, что встречающаяся в некоторых сериях мультфильма символика Советского Союза «заслуживает моральной ясности».

«Маша и Медведь» — это анимационный сериал студии Animaccord. Мультфильм переведен более чем на 40 языков и вещается почти в каждом уголке Земли ведущими мировыми медиакомпаниями. В апреле 2020 года сериал вошел в пятерку самых любимых развлекательных брендов в мире.

Ранее сообщалось, что создатель «Маши и Медведя» снимет полнометражный фильм.