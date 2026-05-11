«Маша и Медведь» получат полнометражный фильм

Создатель сериала «Маша и Медведь» Олег Кузовков снимет полнометражную картину по мультфильму. Об этом сообщает Variety.

Кузовков рассказал, что его команда представит мировой аудитории обновленное видение героев «Маши и Медведя», сохраняя добродушную комедийную манеру оригинала. Он планирует завершить работу над полнометражным фильмом к концу 2028 года.

«Я искренне тронут тем, что у меня появилась возможность расширить вселенную «Маши и Медведя» до полнометражного фильма. Это захватывающий творческий вызов, который я принимаю всей душой. Моя невероятно креативная команда полна энергии и желания воплотить его в жизнь с тем же духом, юмором и любовью, которые сделали старый мультсериал таким любимым», — поделился художник-мультипликатор.

Мультфильм «Маша и Медведь» вышел в январе 2009 года. Проект получил популярность как в России, так и за рубежом. Его транслировали на телеканалах Великобритании, Германии, Франции, Италии, Испании, Канады, стран Латинской Америки, Среднего Востока.

Ранее мультфильм «Фиксики» перевели на 33 языка.

 
