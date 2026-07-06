В честь 91-летия далай-ламы в России проведут молебны о его долголетии

Буддисты России помолятся о долголетии далай-ламы в его 91-й день рождения

Буддисты России и многих других стран будут молиться о долголетии Далай-ламы XIV Тэнзина Гьяцо в честь его 91-го дня рождения. Об этом сообщил председатель Центрального духовного управления буддистов России геше Йонтен (Сергей Киришов) в разговоре с РИА Новости.

«Его Святейшество Далай-лама является учителем для многих людей, которые слушают его учения и вдохновляются его идеями, причем не только буддисты, потому что Далай-лама говорит об общей этике для всего мира. Очень важно, чтобы такой учитель как можно дольше оставался с нами в этом мире», — рассказал он.

В свой предыдущий день рождения далай-лама Гьяцо заявил, что надеется прожить более 130 лет.

В прошлом году он перенес операцию по замене коленного сустава, который доставлял ему неудобства. Он поблагодарил всех заботящихся и молящихся о его здоровье и предупредил, что могут появиться провокационные сообщения о его тяжелом положении и госпитализации, и призвал не верить подобной информации.

После 1959 года Далай-лама XIV проживает в изгнании. Китайское правительство рассматривает его как сепаратиста, виновного в разжигании беспорядков в Тибете в 1980-х и 2008 годах.

В соответствии с верованиями тибетского буддизма, далай-лама подлежит реинкарнации, и он сам неоднократно заявлял о намерении определить порядок преемственности в текущем году.

Ранее далай-лама призвал избавиться от ядерного оружия.