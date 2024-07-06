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Далай-лама рассказал о своем самочувствии после операции

Далай-лама рассказал, что хорошо себя чувствует после замены коленного сустава

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Нина Алексеева/РИА Новости

Далай-лама XIV в день 89-летия заявил, что чувствует себя хорошо после перенесенной операции по замене коленного сустава. Об этом сообщает РИА Новости.

«На днях я перенес операцию по замене коленного сустава, который доставлял мне неудобства. Я уже иду на поправку, сейчас у меня нет проблем со здоровьем. И я прошу вас пребывать в мире и счастье. В целом, я чувствую себя очень хорошо», – сказал Далай-лама.

Духовный лидер последователей тибетского буддизма также поблагодарил всех заботящихся и молящихся о его здоровье.

При этом далай-лама предупредил, что могут появиться провокационные сообщения о его тяжелом положении и госпитализации, и призвал не верить подобной информации.

Он также сообщил, что всю жизнь, будучи обладателем титула «далай-лама», приносит пользу людям в Тибете, а также за его пределами.

До этого далай-лама рассказал, что помощь другим делает человека счастливее. Он отметил, что необходимо стараться воспитывать в себе сострадание и внутреннее умиротворение, ведь мира на земле можно добиться, если он есть в душе.

Ранее далай-лама призвал избавиться от ядерного оружия.

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