Далай-лама заявил, что надеется прожить более 130 лет

Далай-лама: я все еще надеюсь прожить более 130 лет

Далай-лама XIV Тензин Гьяцо надеется прожить более 130 лет. Об этом он заявил своим последователям в городе Дхарамсала на севере Индии, передает агентство Reuters.

«До сих пор мне удавалось довольно успешно служить Буддадхарме. И все же я надеюсь прожить более 130 лет», — сказал монах.

В воскресенье, 6 июля, далай-ламе исполнится 90 лет.

После 1959 года далай-лама XIV проживает в изгнании. Китайское правительство рассматривает его как сепаратиста, виновного в разжигании беспорядков в Тибете в 1980-х и 2008 годах.

В соответствии с верованиями тибетского буддизма, далай-лама подлежит реинкарнации, и он сам неоднократно заявлял о намерении определить порядок преемственности в текущем году.

В прошлом году он перенес операцию по замене коленного сустава, который доставлял ему неудобства. Он поблагодарил всех заботящихся и молящихся о его здоровье и предупредил, что могут появиться провокационные сообщения о его тяжелом положении и госпитализации, и призвал не верить подобной информации.

Ранее далай-лама посоветовал, как стать счастливее.