Земля пройдет самую удаленную от Солнца точку орбиты

Земля 6 июля окажется в самой дальней от Солнца точке своей орбиты — на расстоянии около 152,1 млн километров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Московский планетарий.

В этот день видимый диаметр Солнца будет минимальным в году — 31 угловая минута и 31 угловая секунда. Визуально светило будет казаться примерно на 3% меньше, чем в начале января, когда Земля находится ближе всего к Солнцу.

По словам астрономов, заметить эту разницу невооруженным глазом невозможно — она различима лишь при сравнении профессиональных снимков.

4 июля девять сильных вспышек произошли на Солнце. Согласно данным Института прикладной геофизики, мощность магнитной бури за последние 24 часа поднималась до уровня G3.

Ученые объяснили причины частых вспышек на Солнце. По их словам, несколько групп пятен на звезде влияют друг на друга, а это вызывает частые сильные вспышки. В Институте космических исследований (ИКИ) РАН пояснили, что их буквально «плющит».

Ранее у Солнца обнаружили «сердцебиение», которое может влиять на Землю.