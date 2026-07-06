Число жертв сильнейших за столетие землетрясений в Венесуэле превысило 3 тысячи

Число жертв двойного землетрясения в Венесуэле выросло до 3 342, сообщает в Telegram-канале министерство информации и связи республики.

По данным ведомства, 16 740 чел. пострадали, более 17 тыс. остались без крыши над головой. Из-за землетрясений полностью разрушены 190 зданий, еще 856 повреждены. Сотрудникам экстренных служб удалось спасти почти 6,5 тыс. чел.

Алина Джусь/«Газета.Ru»

В Венесуэле ввели чрезвычайное положение после двух сильных землетрясений магнитудой 7,2 и 7,5, произошедших вечером 24 июня с интервалом менее минуты. Подземные толчки ощущались в Каракасе и нескольких штатах.

Международный аэропорт им. Симона Боливара в Майкетии, расположенный недалеко от столицы, закрыли из-за повреждений. Была приостановлена работа столичного метро и ж/д сообщения. В нескольких районах произошли перебои с подачей электричества и воды, а также со связью и доступом в интернет. В поврежденных домах отключили газ. Официальное число жертв и пострадавших может превысить десятки тысяч человек.

Ранее сейсмологи оценили вероятность новых афтершоков в Венесуэле.