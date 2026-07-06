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Общество

После пропажи девочек в Туве жители и волонтеры начали штурм дома по наводке ясновидящей

Mash: в Туве более 100 человек штурмовали дом по наводке ясновидящей
Telegram-канал «Mash»

В Туве более 100 волонтеров и местных жителей начали штурм дома, в котором, по словам ясновидящей, находились две пропавшие девочки, сообщает Mash.

Telegram-канал уточняет, что в местных чатах распространилась информация якобы от предсказательницы. После этого начался штурм дома в районе Ближнего Каа-Хема. Здание обыскали, но следов детей там не было. Полиция проверила и соседние дома, после чего местные жители разошлись. Правоохранители намерены опросить ясновидящую в понедельник, 6 июля.

Вечером 1 июля в Кызыле пропали две девочки 12 и 13 лет. Они могли находиться на берегу реки Енисей в районе дома №28 по улице Колхозной. Спасателям удалось найти обувь одной из девочек и их телефоны. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В поисках задействованы волонтеры, водолазы, беспилотники и специалисты МЧС.

Ранее пропавшую в Ачинске девочку нашли спустя неделю на железнодорожной насыпи.

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