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Общество

В Туве ищут двух 13-летних девочек

МВД: в Туве пропали две 13-летние девочки
Виталий Аньков/РИА Новости

В Туве ищут двух пропавших 13-летних девочек. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

По информации пресс-службы, дети ушли из дома вечером 1 июля и до сих пор не вернулись.

«Девочки вышли около 18:00 ч. 1 июля из домов по ул. Буренской и Листвянка. Место частого пребывания — территория школы № 12 г. Кызыла», — говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что девочки могли находиться на берегу реки Енисей в районе дома №28 по улице Колхозной.

29 июня в Воронежской области трехлетняя девочка потерялась в поле подсолнухов, ее нашли живой спустя полтора часа.

Инцидент произошел в районе улицы полковника Богомолова. Во время прогулки с бабушкой девочка увидела поле подсолнухов и побежала вперед, скрывшись в зарослях. Попытки докричаться до нее не дали результата. На поиски отправились спасатели, волонтеры и местные жители, ребенок не откликался на имя, поэтому надежда была на собаку, которая могла выйти на след по запаху.

Через полтора часа поисков мама нашла девочку сидящей в кустах с противоположной стороны поля, в километре от места исчезновения. Ребенок не пострадал, медицинская помощь ей не потребовалась.

Ранее в Улан-Удэ без вести пропали двое детей девяти и пяти лет.

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