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Общество

Гигантский тунец в Приморье чуть не отправил на дно лодку с рыбаками

Baza: огромный тунец чуть не потопил лодку с рыбаками в Приморье
Nicolas-SB/Shutterstock/FOTODOM

Огромный тунец в Приморье пробил лодку с рыбаками, а после начал ее топить. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Уточняется, что мужчины поймали гигантскую рыбку, после чего подняли ее на борт. Однако тунец пробил лодку и начал топить ее своим весом.

Спастись с тонущей лодки помогли им другие рыбаки. Они взяли их судно вместе с добычей на буксир, дотащив его до берега.

До этого сообщалось, что в Венеции туша луны-рыбы заблокировала канал вблизи острова Сакка-Сессола. Останки крупного существа весили больше одной тонны. Тушу занесло течением в канал с оживленным судоходством. Администрация итальянского города выпустила для капитанов яхт предупреждение о том, что луна-рыба представляет серьезную опасность.

В конце марта телеканал Fox News сообщил, что в США мужчина поймал меч-рыбу весом 218 кг, ставшую рекордным уловом во Флориде. По словам рыбака, он боролся с добычей пять часов и накормил уловом жителей города.

Ранее в Индии рыбаки поймали две редкие рыбы и заработали $3800.

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