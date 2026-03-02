Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

В Индии рыбаки поймали две редкие рыбы и заработали $3800

Рыбаки в Индии продали две редкие рыбы вида Telia Bhola за $3800
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Индии рыбаки поймали две редкие рыбы и заработали $3800, пишет News18.

Рыбаки в устье реки Дигха в индийском штате Западная Бенгалия поймали две крупные редкие рыбы вида Telia Bhola общим весом около 50 килограммов. Улов сразу вызвал ажиотаж среди местных жителей и перекупщиков.

По данным местных торговцев, цена на аукционе за такую рыбу достигает $85 за килограмм. В результате продажи двух рыб рыбаки выручили $3800. Как рассказали очевидцы, стоимость стремительно росла прямо во время торгов.

Эксперты по рыболовству объясняют высокую цену особенностями этого вида. Telia Bhola ценится прежде всего из-за плавательного пузыря, который используется для производства рыбного клея и других продуктов. Этот компонент востребован на международном рынке и экспортируется по высокой стоимости, что напрямую влияет на цену самой рыбы.

Ранее во Вьетнаме поймали рыбу весом более 60 килограммов.

 
Теперь вы знаете
Подарки на 8 Марта: 200 идей как порадовать любимую, маму, коллегу или дочь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!