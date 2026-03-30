Мужчина поймал рекордную рыбу-меч и накормил ей жителей города

Fox News: в США мужчина поймал рекордную рыбу-меч весом 218 кг
captjoserodriguez/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В США мужчина поймал меч-рыбу весом 218 кг, ставшую рекордным уловом во Флориде, пишет Fox News. По словам рыбака, он боролся с добычей пять часов и накормил уловом жителей города.

Гигантскую рыбу заметили во время выхода в море с семьей, арендовавшей лодку в честь окончания школы сына. Борьба с добычей заняла около пяти часов. После этого экипажу потребовалось еще около 30 минут, чтобы окончательно взять рыбу под контроль и поднять на борт.

Из-за внушительных размеров улова его пришлось фиксировать с помощью полотенец и частично разделывать прямо на лодке.

Большую часть рыбы семья решила передать местным жителям. В итоге свежей меч-рыбой угостились около 50–70 человек, а сами участники рыбалки оставили себе лишь небольшую часть улова.

По словам экспертов, подобные экземпляры встречаются крайне редко, и такой улов стал по-настоящему уникальным событием для региона.

Ранее в Индии рыбаки поймали две редкие рыбы и заработали $3800.

 
