на Украине заявили о похищениях мужчин с отсрочкой

В Закарпатье сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК), которые выполняют функции военкоматов, начали применять новую незаконную схему мобилизации, затрагивающую даже тех, кто имеет отсрочку. Об этом сообщил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

По словам Гончаренко, представители ТЦК задерживают украинцев и доставляют их в приграничные районы, где фабрикуют поимку при попытке незаконного выезда из страны.

«Теперь ТЦК берут на учет даже тех, кто имеет отсрочку, включая студентов, и отправляют их в пограничную зону. Там их фотографируют так, будто они были задержаны при попытке пересечения границы без разрешения. Затем с них снимают отсрочку и мобилизуют или требуют деньги,» — написал он.

Депутат подчеркнул, что такие случаи становятся все более распространенными.

До этого стало известно, что сотрудники ТЦК также мобилизуют мужчин с заболеваниями, такими как сахарный диабет и ожирение.

Ранее на Украине мобилизовали отца-одиночку, пока его дочь была в детском саду.