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Порыв ветра выбросил кайтсерфера на пляж Сочи

В Сочи из-за сильного ветра пострадал кайтсерфер

Утром на пляж в Сочи выбросило кайтсерфера (спортсмена, катающегося по воде на специальной доске/кайтборде за счет силы тяги от воздушного змея/кайта), пишут местные паблики.

Очевидцы рассказали, что сильный ветер подхватил спортсмена во время катания и вынес на берег. Мужчина снес деревянное ограждение и упал на дорожку для пешеходов. Спортсмен пострадал, но был в сознании. Прибывшие на место происшествия медики забрали мужчину в больницу.

До этого в поселке Выездное под Арзамасом из-за ураганного ветра маленькая девочка получила несовместимые с жизнью травмы. Это произошло, когда из-за непогоды обрушилась часть конструкций дома и крыша. Из-за урагана и падения деревьев в Арзамасе и соседних населенных пунктах также возникло много проблем с электричеством. А в частных домах в селах появились вскрытые крыши.

Ранее в Нижнем Новгороде из-за непогоды на канатной дороге застряли пассажиры.

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