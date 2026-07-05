Порыв ветра выбросил кайтсерфера на пляж Сочи

Утром на пляж в Сочи выбросило кайтсерфера (спортсмена, катающегося по воде на специальной доске/кайтборде за счет силы тяги от воздушного змея/кайта), пишут местные паблики.

Очевидцы рассказали, что сильный ветер подхватил спортсмена во время катания и вынес на берег. Мужчина снес деревянное ограждение и упал на дорожку для пешеходов. Спортсмен пострадал, но был в сознании. Прибывшие на место происшествия медики забрали мужчину в больницу.

До этого в поселке Выездное под Арзамасом из-за ураганного ветра маленькая девочка получила несовместимые с жизнью травмы. Это произошло, когда из-за непогоды обрушилась часть конструкций дома и крыша. Из-за урагана и падения деревьев в Арзамасе и соседних населенных пунктах также возникло много проблем с электричеством. А в частных домах в селах появились вскрытые крыши.

Ранее в Нижнем Новгороде из-за непогоды на канатной дороге застряли пассажиры.