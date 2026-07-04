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Общество

Под Арзамасом из-за урагана погиб ребенок

Под Арзамасом ураган обрушил конструкции дома, погибла девочка
Vladimir Baranov/Global Look Press

В поселке Выездное под Арзамасом из-за ураганного ветра погибла маленькая девочка, написал в Telegram-канале мэр города Александр Щелоков.

Чиновник рассказал, что из-за непогоды часть конструкций дома и крыша упали. Это привело к гибели ребенка. Градоначальник назвал случившееся «большим горем» и выразил соболезнования близким девочки.

По словам Щелокова, из-за урагана и падения деревьев в городе и соседних населенных пунктах много проблем с электричеством. А в частных домах в селах есть вскрытые крыши в домах. Актуальные данные об отсутствии света размещены на странице чиновника во «ВКонтакте».

В конце июня профессор географического факультета Пермского государственного национального исследовательского университета Андрей Шихов предупреждал, что смерчи в ближайшее время могут обрушиться на Свердловскую и Тюменскую области, а также на Ханты-Мансийский автономный округ.

Ранее на Урале унесенный смерчем пес вернулся домой спустя неделю.

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