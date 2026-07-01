В Калуге люди застряли на колесе обозрения из-за внезапного отключения света

Посетители парка аттракционов в Калуге застряли на колесе обозрения. Об этом сообщает Baza со ссылкой на местных жителей.

По данным канала, гости катались, но в какой-то момент во всем районе выключили свет. В результате люди оказались заблокированы в кабинках. При этом температура воздуха в городе составляет +30 градусов.

«Сейчас сотрудники парка постепенно эвакуируют людей, спуская их на землю по мере возможности», - сообщается в публикации.

Подобный случай произошел месяц назад в Челябинской области. Во время движения в колесе обозрения сработал механизм защиты, из-за чего аттракцион остановился и «пассажиры» остались заблокированными на высоте.

Сотрудники парка возобновили движение в ручном режиме и помогли людям опуститься. Во время инцидента никто не пострадал. Людям, которые находились в кабинах, предложили вернуть деньги за билет. Также им предоставили пригласительные на поездку на катамаране.

Ранее в Омске женщина пострадала во время поездки на колесе обозрения.