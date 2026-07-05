Украинское национальное военное кладбище в Киевской области размыло после дождя, в зоне захоронений образовались провалы. Об этом сообщает Киевский эколого-культурный центр (КЭКЦ) на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Там рассказали, что потоками воды нечистоты смыли в сторону села Вита-Почтовая.

Из-за возникновения провалов в зоне захоронений территорию поспешно закрыли, добавили в КЭКЦ.

В центре отметили, что экологи, гидрологи предупреждали, что место для национального военного кладбища выбрано «с грубым игнорированием природных условий».

В августе 2025 года власти Украины открыли национальное кладбище около Киева, предполагается, что численность мест на нем составит 120-130 тысяч.

Сообщалось, что по всей стране планируется открытие новых военных кладбищ, в том числе мемориала в районе села Гатное Киевской области. По информации издания, на первом участке, рассчитанном на десять тысяч мест, начнут хоронить бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже этим летом. Ожидается, что всего мемориал будет вмещать 130-160 тысяч могил.

Ранее на кладбище в одном из городов Украины не осталось мест.