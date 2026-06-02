В Ужгороде на западе Украины не осталось свободных мест на кладбище

В украинском Ужгороде на городском кладбище не осталось свободных мест. Об этом рассказал украинский журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале.

«На единственном действующем городском кладбище в микрорайоне Барвинок фактически не осталось свободных мест. При этом город вообще не имеет резервного земельного участка. Ежемесячно в областном центре совершают около 70-80 захоронений. Вместе с группой депутатов горсовета зарегистрировал и подал коллективное обращение с требованием заслушать отчет городского головы по этому вопросу», — написал он.

Глагола планирует добиться решения от властей на ближайшей сессии горсовета, которая пройдет на этой неделе, 4 июня.

В апреле журналист немецкого издания Die Welt Штеффен Шварцкопф сообщил, что на кладбищах Украины почти не осталось свободных участков для захоронения погибших военнослужащих ВСУ. Он отметил, что ситуация в стране достигла критической отметки. По его словам, украинская армия ежедневно теряет большое количество людей и масштаб потерь невозможно скрыть.

Ранее украинские солдаты признались, что отрезают части тел павших в бою ради выплат.