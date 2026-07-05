«Нафтогаз» сообщил о пожарах на объектах энергетики на Украине

«Нафтогаз»: в трех областях Украины произошли пожары на энергетических объектах

В Полтавской, Харьковской и Сумской областях Украины произошли пожары на нескольких энергетических объектах. Об этом сообщила пресс-служба украинской энергетической компании «Нафтогаз» в Telegram-канале.

«На нескольких объектах произошли крупные пожары, есть значительные разрушения. Работа части оборудования была остановлена», — указано в сообщении.

Сейчас проводится оценка ущерба, другие подробности инцидента пока не раскрываются.

Накануне российские военные нанесли удар по нефтебазе «Канцеровка» в Запорожской области. В Министерстве обороны сообщили, что объект находится в районе населенного пункта Высокогорное. Нефтебаза получила серьезные повреждения в результате атаки.

В конце июня сообщалось, что российские вооруженные силы также нанесли удары по объектам «Нафтогаза» в Полтавской и Харьковской областях, повредив важную инфраструктуру компании.

Ранее в Минобороны РФ рассказали о нанесении ударов «возмездия» по Украине.