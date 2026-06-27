ВС РФ повредили объекты «Нафтогаза» в двух региона Украины

Вооруженные силы России повредили объекты компании «Нафтогаз» в двух региона Украины. Об этом сообщила пресс-служба компании в Telegram-канале.
Отмечается, что речь идет об инфраструктуре в Полтавской и Харьковской областях. В настоящий момент сотрудники компании оценивают масштабы разрушений.
Накануне в Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие поразили нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге Полтавской области Украины.
Также украинские СМИ писали, что в Харькове, Полтаве и Сумах произошли взрывы.
25 июня российские военные нанесли массированный удар по топливной инфраструктуре Украины — повреждения получили АЗС в Сумах и Никополе, а также локомотив, перевозивший топливо для Вооруженных сил Украины, и фуры в Запорожской области. По данным Mash, за последний месяц ВС РФ уничтожили больше 150 АЗС и 100 бензовозов. Кроме этого, ударам подверглись нефтебазыатаковали и другие объекты.
Ранее ВС РФ атаковали объекты топливной инфраструктуры Украины.