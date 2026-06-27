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Общество

ВС РФ повредили объекты «Нафтогаза» в двух региона Украины

«Нафтогаз» сообщил о повреждении объектов в Полтавской и Харьковской областях
Dora Ubaldina/Shutterstock/FOTODOM

Вооруженные силы России повредили объекты компании «Нафтогаз» в двух региона Украины. Об этом сообщила пресс-служба компании в Telegram-канале.

Отмечается, что речь идет об инфраструктуре в Полтавской и Харьковской областях. В настоящий момент сотрудники компании оценивают масштабы разрушений.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие поразили нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге Полтавской области Украины.

Также украинские СМИ писали, что в Харькове, Полтаве и Сумах произошли взрывы.

25 июня российские военные нанесли массированный удар по топливной инфраструктуре Украины — повреждения получили АЗС в Сумах и Никополе, а также локомотив, перевозивший топливо для Вооруженных сил Украины, и фуры в Запорожской области. По данным Mash, за последний месяц ВС РФ уничтожили больше 150 АЗС и 100 бензовозов. Кроме этого, ударам подверглись нефтебазыатаковали и другие объекты.

Ранее ВС РФ атаковали объекты топливной инфраструктуры Украины.

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