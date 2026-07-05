Под Волгоградом ураган во второй раз сорвал крышу школы

В городе Петров Вал в Волгоградской области ураганный ветер снес крышу со школы №7. Видео с места происшествия публикует местный портал V1.ru.

Местные жители вспомнили, что в прошлом году во время непогоды произошло то же самое.

«После этого ее (крышу. — «Газета.Ru») поставили на место, но, видимо… Впрочем, качество ремонта можете оценить сами», — заключили источники портала.

До этого в поселке Панино Воронежской области сорванная ветром крыша торгового центра рухнула на припаркованный рядом автомобиль. ЧП произошло в ТЦ «Мандарин» в центре Панинского района на фоне резкого ухудшения погодных условий.

Накануне в регионе шли ливни, сопровождавшиеся сильными порывами ветра. Помимо инцидента с торговым центром, ураган повалил деревья на автомобили в Воронеже. А в Панино аварийно отключился свет. По прогнозам синоптиков, дожди с сильным ветром ожидаются в Воронежской области на протяжении нескольких дней.

Ранее под Арзамасом из-за урагана не выжил ребенок.