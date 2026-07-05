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Общество

В Воронежской области сорванная ветром крыша ТЦ упала на авто и попала на видео

«TV Губерния»: в воронежском поселке ветер обрушил крышу ТЦ на автомобиль

В поселке Панино Воронежской области сорванная ветром крыша торгового центра рухнула на припаркованный рядом автомобиль. Фото и видео с места происшествия опубликовал интернет-канал «TV Губерния».

ЧП произошло в ТЦ «Мандарин» в центре Панинского района на фоне резкого ухудшения погодных условий: днем 4 июля в Воронежской области шли ливни, сопровождавшиеся сильными порывами ветра. Помимо инцидента с торговым центром, пострадали автомобили и в самом Воронеже: их повредили поваленные ураганом деревья.

«Оборвались линии электропередач — рабочий поселок остался без света. Кроме того, из-за непогоды рухнули десятки деревьев и веток. Огромная береза упала прямо на детскую площадку», — говорится в сообщении интернет-канала.

Издание «Обозреватель Vrn» пишет, что в поселке Панино произошло аварийное отключение света. В «Россетях» сообщили, что отправили свои восстановительные бригады оперативно ликвидировать последствия бури.

Со ссылкой на местных жителей издание утверждает, что в результате неблагоприятных погодных явлений никто не пострадал. По прогнозам синоптиков, дожди с сильным ветром ожидаются в Воронежской области еще на протяжении нескольких дней.

Ранее жителей Кубани предупредили о шторме с градом и порывами ветра до 25 м/с.

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