В Госдуме призвали автовладельцев терпеть из-за нехватки топлива

Автовладельцам следует проявить терпение на фоне ситуации с топливом. Об этом изданию «Подъем» заявил глава транспортного комитета Госдумы Евгений Москвичев.

Он рассказал, что лично проверил заправки в двух регионах — топливо там есть. Москвичев также не слышал о штрафах водителям, которые стоят в очереди на АЗС.

«Не приходят такие жалобы. Такой проблемы не вижу. Я считаю, что всем надо просто потерпеть — и все будет нормально. На заправках все есть», — сказал он.

До этого автоэксперт Игорь Моржаретто сообщил, что для экономии топлива в первую очередь стоит воздержаться от лишних поездок и превышения скорости на дорогах — из-за этого бензин расходуется быстрее.

22 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что правительство России взаимодействует с нефтяными компаниями для борьбы с ростом цен на бензин и дизель. Федеральная антимонопольная служба также борется с завышением цен на топливо и уже выявила сговор трех продавцов. Кроме того, регионы РФ принимают и свои меры по контролю за ситуацией на рынке. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам рассказали, как экономить бензин.