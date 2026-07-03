В российском регионе после удара молнии сгорела школа

В Якутии произошло возгорание в школе после удара молнии. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в Telegram-канале.

Согласно данным надзорного органа, пожар произошел в одноэтажном деревянном здании школы 1976 года постройки, расположенном в селе Хоро в Сунтарском районе. По предварительной информации, в него ударила молния.

На опубликованных в сети кадрах видно, что огонь практически уничтожил здание: оказались выбиты окна, повреждена крыша и стены. На место происшествия выехал прокурор района Дьулустан Максимов. О пострадавших ничего не сообщается.

До этого ученица восьмого класса красноярской школы устроила пожар в кабинете учебного учреждения. После этого она встала у дверей и била молотком по головам выбегающих детей. В результате пострадали шесть человек, включая учителя. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что девочка заранее написала в чате о подготовке нападения. По предварительным данным, она была жертвой травли со стороны сверстников.

Ранее потолок загорелся во время уроков в школе в Мурино.