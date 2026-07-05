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Общество

Появились первые кадры с места, где обнаружили пропавшую в Ачинске девочку

Следователи показали кадры в места, где нашли пропавшую в Ачинске девочку

Следователи показали кадры, снятые во время мероприятий на месте обнаружения пропавшей девочки. Их они опубликовали в соцсетях.

На видео заметно, как специалисты указывают на небольшую территорию около железнодорожных путей.

По данным ведомства, вместе с 32-летней матерью девочка вышла из дома в Ачинске и ушла в неизвестном направлении. Позже их заметили камеры видеонаблюдения на другой локации в Ачинске и в Красноярске. Девочку без признаков жизни нашли в Ачинске, около улицы 5 июля.

«На месте происшествия работают наиболее опытные следователи и криминалисты краевого управления СК», – сообщается в публикации.

Как именно пострадавшая попала на железнодорожную насыпь, еще неизвестно. Мать ребенка ищут.

Мать и дочь ушли из дома 27 июня. О пропаже заявил глава семьи. В результате утром 5 июля девочку нашли. По данным Baza, над ней могли расправиться за три дня до обнаружения.

Ранее в Приангарье ребенок пропал при сплаве по реке.

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