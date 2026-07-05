Девочку, которая пропала вместе с матерью в Ачинске, нашли мертвой

В Ачинске нашли мертвой девочку, которая пропала вместе с матерью

В Красноярском крае девочку, которая ушла из дома с матерью, нашли мертвой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление СК РФ по региону.

По данным агентства, девочку без признаков жизни нашли на железнодорожной насыпи в Ачинске, где она и пропала вместе с родительницей. Как умер ребенок, еще неизвестно.

«На месте происшествия работают наиболее опытные следователи и криминалисты краевого управления СК», – сообщается в публикации.

На данный момент выясняются обстоятельства произошедшего.

Мать девочки все еще ищут, к поискам привлекли не только полицейских, но и волонтеров.

Она вместе с дочерью пропала 27 июня. Женщина вышла с ребенком из дома и пропала. Позже на отсутствие жены обратил внимание глава семьи и обратился в правоохранительные органы.

Предполагалось, что россиянка отправилась в Красноярск, так как именно там ее сняли камеры видеонаблюдения.

Ранее сообщалось о гибели девочки, пропавшей во время сбора грибов в Ленобласти.