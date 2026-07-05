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Общество

В СК РФ заявили о расследовании атаки ВСУ на Крым, при которой пострадал ребенок

СК РФ установит причастных к атаке на Крым, при которой пострадали два человека
Максим Блинов/РИА Новости

Российские следователи установят личности всех причастных к атаке на Крым, в результате которой два человека пострадали и еще один получил несовместимые с жизнью травмы. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

В заявлении подчеркивается, что сотрудники ведомства расследуют преступления военных Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Следственный комитет РФ установит все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений», — говорится в публикации.

4 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате ночной атаки украинских войск на республику пострадали два человека, включая 10-летнего ребенка. Кроме того, одного мирного жителя спасти не удалось. Руководитель региона выразил соболезнования его семье и заверил, что гражданам будет оказана вся необходимая помощь.

Как рассказали в прокуратуре Крыма, после ударов со стороны ВСУ была открыта горячая линия для оперативного приема заявлений о происшествии и оказания правовой помощи гражданам. Также в ведомстве добавили, что сотрудники взяли на контроль соблюдение прав жителей.

Ранее в 10 районах Крыма после атак украинских войск пропал свет.

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