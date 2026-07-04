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Общество

В Крыму после ночной атаки ВСУ открыли горячую линию для граждан

Прокуратура Крыма запустила горячую линию после ночной атаки украинских войск
PeopleImages.com - Yuri A/Shutterstock/FOTODOM

Горячую линию открыли в Крыму после ночной атаки украинских войск. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

В надзорном ведомстве подчеркнули, что сотрудники взяли на контроль соблюдение прав граждан.

«Для оперативного приема заявлений по факту происшествия и оказания правовой помощи в прокуратуре республики организована горячая линия», — говорится в публикации.

В тексте отмечается, что после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) было обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами. Цель заключается в оперативной ликвидации последствий случившегося, пояснили в пресс-службе.

Утром 4 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате ночной атаки со стороны ВСУ пострадали два человека, включая 10-летнего ребенка. Еще один человек получил несовместимые с жизнью травмы. Руководитель региона выразил соболезнования его семье и заверил, что гражданам будет оказана вся необходимая помощь. Также он призвал жителей сохранять бдительность и доверять информации только из официальных источников.

Ранее более 10 районов Крыма оказались обесточены после атак ВСУ.

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