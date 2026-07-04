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Армия

В Крыму сообщили о погибшем и раненых после ночной атаки ВСУ

Аксенов: при атаке на Крым погиб мужчина и пострадал 10-летний ребенок
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Один человек погиб, еще двое получили ранения в результате ночной атаки ВСУ на Крым. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

По словам руководителя региона, в результате атаки погиб один человек, еще двое были ранены. Среди пострадавших — 10-летний ребенок.

Аксенов выразил соболезнования родным и близким погибшего, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Он отметил, что органы власти окажут всю необходимую помощь.

Глава Крыма также призвал жителей региона сохранять бдительность и доверять только официальным источникам информации.

Накануне Белгород и Белгородский округ подверглись массированным ударам ВСУ. В результате ударов были повреждены объекты инфраструктуры, возникли пожары и перебои со светом и водой. На нескольких объектах начались пожары. Однако, по предварительным данным, при новой атаке никто не пострадал.

Ранее в одном из российских регионов объявили ракетную опасность.

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