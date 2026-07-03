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Общество

Девочку, пропавшую во время сбора грибов в Ленобласти, нашли мертвой

78.ru: в Ленобласти нашли мертвой школьницу, пропавшую во время сбора грибов
Владимир Смирнов/РИА Новости

12-летнюю школьницу, пропавшую в СНТ «Захожье» в Ленинградской области, обнаружили мертвой. Об этом сообщает 78.ru.

Место, где нашли тело ребенка оцеплено, там работают следователи. Школьница ушла собирать грибы в лес недалеко от СНТ и домой не вернулась. В последний раз она выходила на связь вечером 2 июля. По записям камер видеонаблюдения было установлено, что девочка вышла из леса и шла по территории СНТ, что произошло с ней дальше — неизвестно.

До этого трехлетняя девочка потерялась на поле подсолнухов в Воронежской области. Во время прогулки с бабушкой девочка увидела поле подсолнухов и побежала вперед, скрывшись в зарослях. Попытки докричаться до нее не дали результата. Через полтора часа поисков мама нашла девочку сидящей в кустах с противоположной стороны поля, в километре от места исчезновения.

Ранее заблудившаяся 72-летняя пенсионерка два дня выживала в лесу в Татарстане.

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