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Синоптик рассказал о погоде в воскресенье в Москве

В Москве в воскресенье ожидается кратковременный дождь и до +23°C
Кристина Соловьёва/РИА Новости

Кратковременный дождь ожидается в Москве в воскресенье, температура воздуха составит +23°C. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что в столице сейчас +18,6°C, небо на 90% прикрыто слоисто-кучевыми облаками на высоте 1000-1500 м. Осадков нет, влажность 81%. Атмосферное давление составляет 738,0 мм рт. ст.

В течение дня синоптическая ситуация в Центральной России, как подчеркнул синоптик, обусловится тыловой частью циклона с центром над акваторией Ладожского озера.

«В Москве и по области ожидается облачная с прояснениями погода, во второй половине дня кратковременный дождь. Ветер западный, юго-западный 3-8 м/с. Максимальная температура в мегаполисе +20…+23, по области +18…+23, что на 1-2 градуса ниже климатической нормы», — написал Тишковец.

Атмосферное давление немного снизится и составит 736 мм рт. ст.

До этого специалист прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что июль в столичном регионе будет теплым, но дождливым.

Ранее в Гидрометцентре оценили вероятность прихода жаркой погоды из Европы в Россию.

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