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«Всплески жары и ненастья»: москвичам рассказали о погоде в июле

Синоптик Ильин: в июле в Москве всплески жары будут сменяться дождями
Александр Авилов/Агентство «Москва»

В столичном регионе ожидается в целом теплый, но дождливый июль. Предстоящая рабочая неделя начнется с ненастной погоды, которой отметится вся первая декада месяца, сообщил НСН синоптик, специалист прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По его словам, первые дни июля будут дождливыми, но затем осадков станет меньше, а воздух в среднем будет прогреваться до +22…+27 градусов.

«Будут кратковременные периоды всплеска до 30 градусов и кратковременные периоды понижения до 18-23 градусов, — добавил Ильин. — На следующей неделе температура просядет в дождях, максимальное значение в понедельник и во вторник – 19-24 градуса тепла».

С середины будущей недели, по словам синоптика, ожидается постепенный рост температуры, но при этом сохранится дождливая погода. Самые сильные осадки пройдут в понедельник и среду. При этом ночью прогнозируется +9…+14 градусов, а со второй половины недели ожидается потепление – в ночные часы температура воздуха будет колебаться от +14 до +19 градусов.

В понедельник и вторник ожидается юго-западный ветер со скоростью 5-10 м/с. К среде он утихнет, и останется в пределах 1-3 м/с. Атмосферное давление останется на уровне 738 мм рт.ст..

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что в выходные столичный и соседние восточные области регион накроет дождями – их принесет южный циклон. Ненастная погода, по его словам, будет сопровождаться понижением температуры воздуха. Так, ночью температура воздуха составит около +15 градусов, днем воздух прогреется до +20 градусов. После выходных циклон отступит, на фоне чего погода стабилизируется. Начнется следующая рабочая неделя с колебаний температуры воздуха от +22 до +24 градусов.

Москвичей ранее предупредили о рекордных осадках в предстоящие выходные.

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