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Общество

В Кузбассе умер ребенок, которого мать на несколько часов оставила в машине в жару

В Кузбассе умер мальчик, который несколько часов просидел в запертой машине
Anna Jurkovska/Shutterstock/FOTODOM

Мальчик из Кузбасса, которого мать оставила в закрытой машине, скончался. Об этом сообщает «112».

Семилетний ребенок впал в кому и несколько дней находился в реанимации. Специалисты оказывали ему всю необходимую помощь, но спасти его не удалось.

Инцидент произошел в Таштаголе. Вместе с сыном 41-летняя женщина отправилась выбирать путевки, но на месте ребенок решил остаться в автомобиле. По словам самой родительницы, ее не было около 20 минут.

Вернувшись, она обнаружила сына без сознания. У пострадавшего диагностировали тепловой удар, пациент впал в кому.

Как удалось выяснить правоохранителям, несовершеннолетний находился внутри машины в течение трех часов. Тем временем за окном была жара, а выйти на улицу, чтобы подышать воздухом, школьник не мог, так как двери были заблокированы. В авто были приоткрыты только задние окна.

В отношении родительницы возбудили дело по статье об оставлении ребенка в опасности.

Ранее двухлетний ребенок не выжил после того, как мать забыла его в машине на девять часов.

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