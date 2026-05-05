Трехлетний мальчик умер в раскаленной машине, где его оставила мать

В Мексике трехлетний мальчик по имени Висенте был найден мертвым в раскаленном автомобиле матери. Ребенок оставался пристегнутым в детском кресле более 12 часов — с позднего вечера пятницы до полудня субботы, пока мать, предположительно, спала после вечеринки, пишет New York Post.

По данным следствия, женщина вернулась с праздника домой незадолго до полуночи, зашла в дом и забыла сына в машине. Судебно-медицинская экспертиза установила причину смерти ребенка — тепловой удар. На теле мальчика не нашли следов насилия, но обнаружили ожоги рук, предплечий и бедер от горячих поверхностей и воздуха.

Судмедэксперт Сесар Гонсалес Вака подтвердил, что ребенок был здоров и имел нормальный вес для своего возраста. Отец мальчика в соцсетях заявил, что Висенте забыли в машине, пока мать была в состоянии алкогольного опьянения. В полиции сообщили, что ведут расследование по этому делу.

