Пожарные ликвидировали открытый огонь на складе в Ставрополе

Сотрудники экстренных служб ликвидировали открытое горение на складе лакокрасочных материалов в Ставрополе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«Проводится проливка и разбор конструкций», — рассказали в ведомстве.

Склад лакокрасочных материалов в Ставрополе загорелся 4 июля. Изначально огонь распространился на площади около 1000 квадратных метров, позднее площадь увеличилась до 5000 квадратных метров. Пожар произошел из-за разгерметизации баллона с газом. По предварительной информации, пострадал один человек.

МЧС России направило на место специалистов и технику, впоследствии количество задействованных в тушении сил и средств пришлось нарастить. Всего к ликвидации пламени привлекли 100 огнеборцев и 20 единиц техники. Также был задействован вертолет Ми-8 с водосливным устройством. Тушение пожара осложнялось высокой температурой и конструктивными особенностями здания, у которого в результате пожара частично обрушилась кровля.

Корреспондент «Газеты.Ru» пообщался с местной жительницей Елизаветой, которая рассказала, что из-за возгорания в воздухе Ставрополя летали частицы резины и чувствовался специфический запах. Как сообщила женщина, она вышла на улицу после того, как «солнце затмилось». В тот момент она услышала громыхание горящих покрышек.

Ранее появились кадры с места пожара в Ставрополе.