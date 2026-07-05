Названы самые популярные вакансии у российских зумеров

РИА Новости: зумеры в России стали чаще искать работу инженеров и электриков

В первом полугодии 2026 года россияне в возрасте 18–24 лет чаще всего размещали резюме на вакансии инженеров, электриков и администраторов. Об этом РИА Новости сообщили аналитики «Авито Работы».

Наибольший рост интереса зафиксирован к профессии инженера-механика — число резюме увеличилось в 2,3 раза. Средние зарплатные ожидания по этой специальности составили 113,6 тыс. рублей в месяц.

Почти вдвое чаще молодые соискатели стали искать работу инженера производственно-технического отдела, администратора, электрика и садовника. Ожидаемый уровень зарплаты по этим профессиям варьируется от 53 тыс. до 106 тыс. рублей в месяц.

До этого сообщалось, что только 28% представителей поколения альфа — подростков в возрасте 14–15 лет — готовы в будущем работать в офисе с четким графиком и нормированным рабочим днем.

Согласно исследованию, большинство подростков предпочитают более гибкие форматы занятости. Наиболее привлекательной для них оказалась удаленная работа — такой вариант выбрали 47% опрошенных.

Ранее стало известно, что половина зумеров не умеют определять время по циферблату.