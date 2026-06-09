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Общество

Стало известно, какой формат работы предпочитает поколение альфа

Почти треть подростков поколения альфа готовы работать в офисе по графику
Shutterstock/FOTODOM

Только 28% представителей поколения альфа — подростков в возрасте 14–15 лет — готовы в будущем работать в офисе с четким графиком и нормированным рабочим днем. Об этом сообщила директор ассоциации «Я — профессионал» Валерия Касамара, передает РИА Новости.

Согласно исследованию, большинство подростков предпочитают более гибкие форматы занятости. Наиболее привлекательной для них оказалась удаленная работа — такой вариант выбрали 47% опрошенных.

Почти столько же респондентов — 46% — хотели бы открыть собственный бизнес или развивать стартап. Еще 39% участников исследования предпочли работу в команде без жесткого графика.

До этого сообщалось, что половина родителей готова платить детям за отказ от социальных сетей. Чтобы сохранить связь с ребенком и снизить негативное влияние соцсетей, многие родители активно борются с ними. Самый популярный способ – скандалы дома (57%). Еще 45% отбирают технику, 38% не выдают больше карманные деньги. Только треть (31%) проводят разъяснительные беседы без негативных эмоций, а 23% окружают ребенка заботой и стараются больше времени проводить вместе в оффлайне. Смирился с зависимостью детей от социальных сетей и больше не прикладывает усилия каждый шестой (17%).

Ранее стало известно, что половина зумеров не умеют определять время по циферблату.

 
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