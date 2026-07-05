В Днепропетровске произошел взрыв на фоне воздушной тревоги

В Днепропетровске на Украине прогремел взрыв во время объявленной в воздушной тревоги в регионе. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, на момент происшествия в регионе действовал сигнал воздушной тревоги.

До этого начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о продолжении массированных ударов по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Он отметил, что в результате ударов значительно снизилась возможность Украины производить дальнобойное оружие, включая крылатые и баллистические ракеты.

3 июля в Минобороны сообщили, что операторы дронов Вооруженных сил РФ поразили мост в зоне боевых действий, которым пользовались украинские военнослужащие. Задачу выполнили члены Отдельной бригады войск беспилотных систем «Варяг».

Ранее в Государственной думе РФ предложили сменить стратегию ведения боевых действий на Украине.