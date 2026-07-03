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Армия

ВС РФ ударили по мосту, которым пользовались украинские военные

Минобороны: дроноводы ВС РФ поразили мост, использовавшийся украинскими войсками
Станислав Красильников/РИА Новости

Операторы дронов Вооруженных сил РФ поразили мост в зоне боевых действий, которым пользовались украинские военнослужащие. Об этом заявили в российском министерстве обороны, передает РИА Новости.

По данным ведомства, задачу выполнили члены отдельной бригады войск беспилотных систем «Варяг».

«Поражены мост, автомобильная техника, наземные робототехнические комплексы, элементы системы связи (в том числе трансформаторы), укрытия, блиндажи, пункты временной дислокации личного состава и другие объекты противника», — утверждается в заявлении.

25 июня в Минобороны РФ рассказали, что российские истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли удар по насыпной переправе через реку Северский Донец в Донецкой народной республике (ДНР). Атаке подвергся объект в районе населенного пункта Маяки. Военнослужащие использовали авиационные бомбы ФАБ-1500. В результате все заданные цели, включая переправу, были уничтожены. В ведомстве подчеркнули, что этот факт подтверждают кадры объективного контроля, сделанные с помощью беспилотников.

Ранее в Государственной думе РФ предложили сменить стратегию ведения боевых действий на Украине.

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