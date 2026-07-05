Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Общество

Режим опасности БПЛА объявлен в Тульской области

Миляев: опасность атаки БПЛА объявили в Тульской области
bermuda cat/Shutterstock/FOTODOM

Режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов объявили на территории Тульской области. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

«Уважаемые жители Тульской области! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — написал он.

Он попросил граждан сохранять спокойствие, а в случае необходимости связаться с экстренными службами по номеру 112.

Утром 4 июля в Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО за ночь сбили 389 беспилотников Вооруженных сил Украины над регионами России, в том числе над Ленинградской областью. Ленобласть той ночью подверглась наиболее массированной атаке, в небе над регионами были сбиты 72 БПЛА, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Под ударом также оказался и столичный регион. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о ликвидации по меньшей мере 10 БПЛА на подлете к столице.

Ранее в ДНР тушивший пожар огнеборец пострадал из-за атаки украинского беспилотника.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Контроль и тревога. Как ЗОЖ делает людей несчастнее
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!