Режим опасности БПЛА объявлен в Тульской области

Режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов объявили на территории Тульской области. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

«Уважаемые жители Тульской области! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — написал он.

Он попросил граждан сохранять спокойствие, а в случае необходимости связаться с экстренными службами по номеру 112.

Утром 4 июля в Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО за ночь сбили 389 беспилотников Вооруженных сил Украины над регионами России, в том числе над Ленинградской областью. Ленобласть той ночью подверглась наиболее массированной атаке, в небе над регионами были сбиты 72 БПЛА, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Под ударом также оказался и столичный регион. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о ликвидации по меньшей мере 10 БПЛА на подлете к столице.

Ранее в ДНР тушивший пожар огнеборец пострадал из-за атаки украинского беспилотника.