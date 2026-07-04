В ДНР тушивший пожар огнеборец пострадал из-за атаки украинского беспилотника

Пожарный пострадал в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Старобешевском районе Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в канале в мессенджере «Макс» сообщила пресс-служба МЧС России.

Как рассказали в ведомстве, сотрудники экстренных служб занимались ликвидацией огня, вспыхнувшего из-за налета дронов.

«Противник повторно нанес удар, в результате — начальник караула получил ранение. Он был доставлен в больницу, где ему оказали медицинскую помощь», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что врачи отправили пострадавшего на амбулаторное лечение.

4 июля временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что украинский реактивный БПЛА ударил по жилому дому в административном центре региона. ЧП произошло в Бежицком районе Брянска. Из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали три человека, одного из них спасти не удалось. Кроме того, один жилой дом оказался полностью разрушен. Также были повреждены восемь автомобилей и семь частных домов.

Ранее в Белгороде после атаки ВСУ загорелся мусорный полигон.