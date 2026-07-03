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Общество

Россиянам рассказали, как вернуть деньги за страховку по кредиту на жилье

Юрист Хрулев: жители России могут вернуть деньги за страховку по ипотеке
Нина Зотина/РИА «Новости»

Жители России имеют возможность вернуть деньги за страховку по ипотеке. Об этом рассказал вице-президент международной ассоциации медиаторов «Сила диалога» Дмитрий Хрулев, передает РИА Новости.

Как отметил специалист, самый быстрый способ получить средства — это период охлаждения. Он пояснил, что в 2024 году срок на отказ от оформленных одновременно с кредитом полисов увеличили до 30 календарных дней. До этого срок составлял всего 14 дней.

«Пока за эти дни не наступило событие с признаками страхового случая, добровольную страховку жизни и трудоспособности страховщик обязан вернуть целиком и перечислить деньги за семь рабочих дней после [подачи] заявления», — сказал Хрулев.

Также он рассказал, что вернуть деньги за страховку можно при полном досрочном погашении ипотеки. Например, если человек смог выплатить ипотеку всего за год, а страховой полис рассчитан на пять лет, то у него есть шанс получить обратно деньги за оставшиеся четыре года.

При этом есть ситуации, когда страховая компания может отказаться возвращать средства. В частности, если страховая сумма прописана в договоре и не зависит от погашения ипотеки.

В конце июня пресс-служба министерства финансов РФ заверила, что решение об изменении условий семейной ипотеки будет принято не раньше 1 октября текущего года. До этой даты все условия по данной программе останутся без изменений.

Ранее эксперт назвал неочевидные моменты, из-за которых часто отказывают в ипотеке.

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